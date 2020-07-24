上半年肺炎疫情催化企業各種數位轉型，原本需要大量人際接觸的員工福利，紛紛轉向數位化，企業福利網PayEasy指出，公司今年上半年新簽約且已匯入福利金預算較去年同期成長21％，另外有超過150家企業議約中，下半年仍持續看好。

福委會大多一年一任，通常在下半年改選，選後也是企業將員工福利導入數位化平台的簽約高峰期。PayEasy目前議約中企業多達150多家，預估下半年新增導點金額欲小不易，且自疫情爆發以來，企業進件數量達去年同期的2倍，簽約速度也比以往縮短一半，可見各企業加速員工福利數位化。

由於今年簽約導入企業爆量，為提升企業服務品質，PayEasy也在調整資源，加速執行一系列流程自動化，包括企業進件、員工使用界面、旅遊商品訂購與兌換流程等。

PayEasy營運長王鈺琇指出，全台企業福利預算金額估計達400億元，目前仍有8成以上透過傳統方式執行，像是福委在發送三節福利品或禮券時，不僅需要人工包裝、配送，甚至要動員同仁在固定時間內聚集簽收，在疫情嚴峻情況下，並不合時宜。

王鈺琇指出，PayEasy不是「購物網站」，而是透過電商平台的機制，為企業預先整合百貨禮券、商品、旅遊、住宿訂房、餐飲票券等員工福利的所有「元件」，再將網購模式套用在員工福利的執行過程，以讓員工自主選擇海量的福利選項，對企業福委與財務單位來說，則可達到自動化、精準透明的效益，大量節省人力與時間。

(時報資訊)