暗戀學妹的黃嫌，見心上心與乾哥愛愛，求歡不成硬上後將人勒斃棄屍。（中時資料照）

2015年3月9日下午，高雄柴山發生一起火警，消防員趕赴現場，發現燃燒的雜草堆中竟有1具女屍，查後驚覺這是一起殺人焚屍案，死者是南部某大學 幼保系竺姓女學生。女屍發現處人煙稀少，卻發現一名體重破百的肥男，在附近徘徊，警方覺得不單純，事後查出這名肥男是黃仲佑，與死者就讀同校生物科技系的學長，警方開始調查2人之間究竟是什麼關係？

黃仲佑與竺姓學妹都熱愛夾娃娃，犯下姦殺罪後，苗栗老家大門深鎖。(中時資料照)

黃嫌事發當日中午試圖將裝有屍體的黑色塑膠袋抬至機車踏板，犯行全被監視器拍下。(中時資料照)

25歲黃男與19歲竺女2人都喜歡玩夾娃娃機，2014年認識並結交為好友，平日無話不談，對學妹有愛慕之意，卻遲遲沒有表白，一方面是自己身材肥胖自卑，另一方面是學妹已有男友，而且只把他當哥兒們。小竺常與男友吵架，兩人分分合合，每次吵架就跟黃男訴苦。2015年3月間小竺又與男友吵架鬧分手，於是與陳姓乾哥出遊散心，黃男得知2人要從台中到台南遊玩，便邀他們住在他的台南租屋處，但黃男3月8日凌晨卻發現讓他崩潰的一幕。

黃嫌焚屍學妹地點。(中時資料照)

當晚，陳男向小竺求歡，不知小竺是否也有意有，兩人就在房內翻雲覆雨，黃男聽見兩人「滾床單」快抓狂，本來邀學妹來住處玩，還想趁學妹與男友分手「趁虛而入」，沒想到最後變成牽線的「龜公」，想到一把火就上來。可是黃男忍住繼續裝睡，情緒壓抑一整晚後，陳男隔天搭車返回台中，小竺繼續夜宿黃男的租屋處，黃男認為機不可失，9日清晨5時許終於壓抑不住，把手悄悄伸進小竺的衣服裡撫摸身體，卻遭小竺喝斥制止。

黃男不滿嗆反駁小竺，與陳姓乾哥認識不久就發生性行為，還說：「別人都可以，為什麼我不可以？」懷疑小竺嫌他肥胖，怒不可遏，於是強脫小竺的衣褲，由於黃男身高174公分、體重超過150公斤，小竺僅150公分，體重不到40公斤，雖然拚命掙扎，還是被黃男性侵得逞，進而慘遭勒斃殺害。

黃嫌姦殺學妹的焚屍處，在高市柴山法興禪寺下方與球場旁樹林。（中時資料照）

3月9日下午，消防隊獲報有人在鼓山區法興禪寺焚燒草堆，趕赴現場後在附近的中興羽球場旁樹林裡，看見黃男1人站在草堆旁，消防員問他是報案民眾還是點火的人？黃男輕描淡寫的說：「我只是來旅遊的，火不是我放的。」消防員趨前查看，火燒的層層雜草堆中隱約看到一具人形，當下以為是假人，未料空氣中飄來陣陣燒焦味，再往前走，地面還有血跡，心想會不會在焚屍？嚇得趕緊打電話報警。

在警方還沒到場之前，黃男始終對消防員否認焚屍，卻慌張的在機車旁走來走去，直到警方抵達後才說：「人是我殺的」。鑑識人員隨後趕到，發現黃嫌在柴山山區對死者潑汽油，因為量不多，火勢僅燒毀部份衣物與身體，後來在黃男的重型機車發現一支裝有汽油的寶特瓶及手提袋，將人帶回後，他供稱前一天上午7時許，學妹來他的租屋處找他，後來失手將人勒斃，到了中午外出購買黑色塑膠袋及汽油，將屍體拖到機車腳踏板後尋找地點棄屍

(中時新聞網)