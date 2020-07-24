內政部本月公告修正「台灣地區無戶籍國民居留配額表」，未來有直系血親在台設有戶籍，僑居越南、緬甸、印尼的無戶籍國民要申請來台居留，每月配額將取消，改為「暫不限制」，至少有 140人可受惠。

目前「有直系血親在台灣地區設有戶的，申請在台灣地區居留者」。若僑居越南，每月配額為10人、在緬甸者配額為25人，在印尼者每月配額為10人，內政部在修改居留配額表後，將改為暫不限制。

內政部表示，台灣地區無戶籍國民居留配額表自1999年11月1日公告施行，曾經4次修正，最近1次修正為一2003年12月13日。

內政部統計，自2003年至2019年僑居越南的台灣地區無戶籍國民在台居留人數中，50歲以下者占9成，未成年子女逾6成，相關人士依其在台設有戶籍直系血親申請來台居留者，還有等待排配人數約140多人，等待排配時間約1年6個月。

內政部說明，未成年子女為家庭核心成員，卻未能及時在台同居生活，無法保持家庭完整性，另50歲以下者為青壯年人口，也無法及時補充國內勞動力，適度解決國內產業中階人力不足問題。

(中時 )