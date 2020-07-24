經過23日一整天的課程學習與資料蒐集準備，議員組學員站在議員席上體驗民代問政，語氣犀利。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

經過23日一整天的課程學習與資料蒐集準備，議員組學員站在議員席上體驗民代問政，語氣犀利。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議會首度於7月23日、24日一連兩天，舉辦彰化青年議事體驗營，全縣高中職共53名學子報名參加。（彰化縣議會提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣議會首度嘗試舉辦「彰化有議思─青年議事體驗營」活動，7月23、24日兩天，吸引全縣高中職53名學生報名，議長謝典林表示，期盼透過暑期營隊，增加與青年學子對話交流機會，同時也透過議會體驗的實務課程，激發學生們關心公共事務，更貼近政治。

24日進入議事廳模擬實戰演練，官員組、議員組、媒體記者組各就各位，分上、下午場，先由官員組代表針對「教育與課程數位化」及「地方創生與觀光推動」專題報告，再由議員組輪番質詢，最後並由記者組產出報導。

現場青年議員質詢時語氣犀利，備詢青年官員答詢時態度沉穩、不疾不徐，中間數度出現搶話與爭執場面，迸發不少精彩火花。

議長謝典林說，青年議事體驗營對學生而言不僅是一個政治參與的機會，更是青年發聲的管道，促進青年公共參、培養政治力。希望在營隊參與過程中，點燃學生對民主自由與關心政治的熱情，希望不久將來，有機會能看到參加的學員們，進入議會為民服務、成為同事。

祕書長林裕修表示，青年議事體驗營歷經一年籌辦，秉持「與學生站在一起」的目標與理念，希望培養青年學子勇敢挑戰與質疑，在團隊合作及辯論中，激盪更多想法與思辨，培養獨立思考及建立價值觀點，促進未來青年從政與政治年輕化。

今年邀請縣議員陳銌銌、賴澤民、張錦昆和吳韋達擔任議員組導師，傾囊相授議事質詢重點，並由教育處與城觀處官員分享備詢攻防經驗，規劃專題簡報及撰寫新聞稿等相關實務訓練課程，希望讓每個來參加的學員都能收穫滿滿。

(中時 )