藍心妍主動送擁抱，曾志偉僵硬回絕。（圖／翻攝自藍心妍微博）

67歲曾志偉最近跨足網路直播界開始賣東西，先前他賣酒引來假酒疑雲，最近他直播請來拍攝《3D肉蒲團》走紅的女星的藍心妍（原藝名：藍燕）幫忙站台，露出小蠻腰的她突然在鏡頭前擁抱曾志偉，讓曾志偉不知所措一度拒絕，後來還尷尬說一句：「男女授受不親」。

30歲的藍心妍過去曾演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》、《一路驚喜》，去年她宣布改名，據《香港01》報導，近日她和洪天明現身為曾志偉直播站台，穿著中空裝的她中途主動伸手擁抱曾志偉，卻被婉拒，引發話題，後來這檔5小時的直播創下了驚人的銷售紀錄，海撈約1440萬人民幣，約5881萬台幣。

然而曾志偉會如此反應卡卡也不是沒原因，2年前他被「女模教母」韓穎華點名捲性侵疑雲，當時曾志偉不堪受辱開記者會，澄清是子虛烏有的傳聞，並強調會控告韓穎華毀謗：「我希望法律可以讓我有一個最終結果、還我一個公道」，曾寶儀也表示相信父親，並感嘆：「事情還沒查明前，卻已經成為『強姦犯女兒』」。

(中時新聞網)