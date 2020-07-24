台中市外埔區二崁路385巷13弄道路龜裂嚴重，市議員吳敏濟爭取重舖柏油，預計8月底前施作完畢。（王文吉攝）

台中市外埔區二崁路385巷狹窄會車困難，市議員吳敏濟爭取側溝加蓋拓寬，24日召集相關單位會勘。養工處表示設計完成後將送水利會審查，提高車輛進出的安全性；另13弄社區路面重舖將於8月底前完成。

吳敏濟表示，外埔區二崁路385巷車輛進出頻繁，但因路面狹窄，會車十分困難，又因一邊是社區外牆，一邊是灌排二用溝及稻田，對駕駛心理更是一大考驗，將側溝加蓋拓寬路面是成本最低的解決辦法。

住在二崁路385巷13弄轉角的鄰長鍾文輝表示，為了方便社區車輛進出和清潔車收集垃圾，他特別內縮自家圍牆成為圓角，但是新手或部分女姓駕駛開車只會前進不敢後退，只要遇上會車道路就堵住。

養工處第三大隊表示，二崁路385巷寬度只有3.9公尺，側溝寬0.7公尺，該隊原計畫補強側溝的溝牆，並在上方蓋上溝板，將柏油路面拓寬至4.6公尺。但水利會要求水溝必須重新施作，以確保防洪段面不影響灌排功能，會勘後將呈報上級變更計畫。

385巷與二崁路的十字路口臨近水美工業區及水美國小，車輛通行頻繁，過去只要有車輛停等紅燈，轉彎車就無法通行，去年底地主獻地，吳敏濟爭取經費拓寬後，路口瓶頸已經消除，但巷內道路仍過於狹窄，本次工程將路口拓寬工程延長至13巷道口，長度80公尺。

另外，13弄內社區道路已老舊龜裂嚴重，吳敏濟爭取重舖柏油。道路全長370公尺，寬5.8公尺，養工處預計在8月底前施作完畢。

(中時 )