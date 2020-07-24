電梯大廠迅達（Schindler）24日（周五）宣布，未來兩年將裁員2,000人，約占員工數的3％。這家瑞士企業表示，由於新冠肺炎疫情衝擊公司業務，2020年上半獲利縮減逾四分之一。

迅達是在揭曉財報時公布這項人力精簡消息，目前總員工數達6萬5,627人。

迅達今年上半淨利達3.13億瑞郎（3.38億美元），較去年同期淨利4.36億瑞郎銳減28％。展望前景，迅達預期2020全年營收最多將萎縮6％，全年淨利估計在6.8億到7.2億瑞郎之間。

(工商 )