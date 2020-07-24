疫情衝擊業績 電梯大廠Schindler宣布裁員2,000人 14:122020/07/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電梯大廠迅達（Schindler）24日（周五）宣布，未來兩年將裁員2,000人，約占員工數的3％。這家瑞士企業表示，由於新冠肺炎疫情衝擊公司業務，2020年上半獲利縮減逾四分之一。 迅達是在揭曉財報時公布這項人力精簡消息，目前總員工數達6萬5,627人。 迅達今年上半淨利達3.13億瑞郎（3.38億美元），較去年同期淨利4.36億瑞郎銳減28％。展望前景，迅達預期2020全年營收最多將萎縮6％，全年淨利估計在6.8億到7.2億瑞郎之間。 (工商 ) #迅達 #瑞郎 #電梯 #Schindler #裁員 也許您會感興趣 財經熱門新聞 內部人倒貨訊號曝光！專家點名這幾檔要散戶注意 - 財經 400快了…下一步？專家爆台積電「恐怖天花板」 - 財經 聯電漲真的還是漲假的？兩岸4大半導體比一比就知道！ - 財經 慘爆！美晶片廠跪了 7奈米求救台積電？ - 財經 封禁華為報應很快！侵犯隱私 美國遭歐盟列「實體清單」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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