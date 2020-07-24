冠軍建材支持苗栗縣自閉症協進會「愛閉兒手作坊」，培訓更多學員擁有烘焙技藝，24日推出辦公室小西點新產品。（冠軍建材提供／巫靜婷苗栗傳真）

冠軍建材長期支持苗栗縣自閉症協進會，今年贊助協會30萬元辦理「身障天使烘焙訓練班計劃－中式麵食酥油皮類與糕漿餅皮丙級證照班」，培養學員手作烘焙技藝，並走進社區與社會接軌，24日展現成果推出辦公室小西點，包含曲奇餅乾、小西餅、格子餅乾、瑪莉酥等，歡迎各界訂購支持社福機構。

「愛閉兒手作坊」是苗栗縣自閉症協會的自我品牌，負責訓練學員手作烘焙技藝、多元課程為輔的社區日間作業所，協會指出，108年度證照班有4名學員、5名家長及1名社工人員考上丙級烘焙－麵包類證照，其中1名學員同年考取丙級烘焙麵包、蛋糕雙證照，能成為之後謀生的技能。

協會為了擴大銷售通路，針對社群經營與線上產品銷售，包含FB粉絲團、line群組、團購群組，每周二及周五推出吐司及西點產品，在實體通路方面，周末提供烘焙教室及小型愛心餐會服務，為學員創造烘焙的新天地，為迎接中秋節來臨，學員也會練習製作鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆椪、月餅等多樣化的產品。

協會表示，有企業贊助資源，加上協會專業訓練，希望替自閉兒尋找人生舞台，讓這群孩子自立自強，創造個人價值，24日推出「辦公室下午茶小西點－12入裝精美小包裝」，送禮自用兩相宜，新產品亮相歡迎民眾與協會聯繫訂購。愛閉兒手作坊訂購專線037-475604。

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