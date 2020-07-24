台中李姓男子2018年間到WORLD GYM連鎖健身中心健身，卻在練習臥推舉重時、遭重達70公斤槓鈴壓住頸部導致腦死，家屬控告健身中心及教練等人有疏失，台中檢方也依業務過失重傷害罪起訴該店經理、張姓教練與2名客服，但健身中心與家屬以超過1200萬價格達成和解，家屬同意撤告，台中地院判決公訴不受理。

這起事件發生在2018年4月，判決指出，28歲李姓男子到WORLD GYM西屯店運動，他在進行臥推舉動數分鐘後，手中的槓鈴突然滑落、竟壓到李男頸部，且李男遭槓鈴壓住長達10多分鐘後，他的朋友才發現異狀並向他人求助，將他救出後送醫，但急救後仍宣布腦死。

家屬認為健身中心相關人員有疏失，對黃姓店經理、張姓教練及楊姓、吳姓客服人員提起告訴，台中檢方也認為，店經理負有監督之責、事發時張姓教練負責巡場工作，至於2名客服負責在櫃台內監看監視器，卻都未發現李男被壓住，都有疏失責任，去年依過失傷害罪起訴他們。

判決認為，重傷害是告訴乃論，且健身中心在辯論終結前與家屬達成和解、家屬也撤回告訴，判決公訴不受理。據了解，健身中心是以超過1200萬的價格與家屬和解，業者強調，雙方已簽署保密約定，不透露任何相關訊息。

(中時 )