因華(4172)自行開發D07001口服抗癌藥品取得美國口服節拍式療法專利，亦獲得CDE納入COVID-19專案指標性案件。

因華自行研發的D07001日前完成臨床1b試驗找到人體最適投藥100mg劑量，為採用日前取得美國專利-採低劑量口服節拍式療法，口服使用劑量僅為原注射劑型的20%，在人體臨床1b試驗中，在曾接受過2年各式癌症治療的病人使用，在低劑量口服節拍式療法的投藥下，有80%的胰臟癌及部份膽道癌病人仍呈現腫瘤穩定控制，胰臟癌受試者無惡化存活期間超過一半以上達4~7個月，預計在下半年進入臨床2期試驗，法人指出，預期未來在依最適劑量100mg擴大病人收案下，低劑量口服節拍式療效應更為顯著，有機會讓癌症患者藉由長期口服藥品控制病情，讓癌症成為慢性病治療。

此外，D07001口服抗癌藥品之主成份Gemcitabine其活性原就具有抑制病毒複製的效果，針對D07001可針對COVID-19輕症、中症、或無症狀患者，降低病毒數量以及減緩病毒引起的症狀，依照因華所執行1期及1b臨床試驗結果，每週3劑，無不良副作用，口服用藥無須住院，可以降低照顧COVID-19患者的醫療成本，又可以降低住院產生的感染風險。因華D07001應用於COVID-19已獲醫藥品查驗中心CDE納入指標性案件，並同時已送美國BARDA申請，目標下半年進入人體臨床試驗。

(時報資訊)