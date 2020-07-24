下周國際新聞事件
07/27 周一 日本第一季資本支出終值
日本五月整體產業活動指數
越南七月外國投資
美國六月耐久財訂單
達拉斯Fed七月製造業指數
業績報告：恩智浦、SAP
07/28 周二 美國標普/凱斯席勒五月房價指數
黎奇蒙Fed七月製造業指數
業績報告：超微、3M、eBay、麥當勞、輝瑞、全錄
07/29 周三 API原油庫存報告
南韓七月消費者信心
澳洲第二季通膨率
越南七月貿易收支/工業製造/通膨/零售銷售
新加坡第二季失業率
新加坡七月進出口貿易收支
美國MBA抵押貸款申請
美國六月商品貿易收支
美國六月待過戶房屋銷售
EIA(庫欣)原油/汽油/餾分油庫存報告
業績報告：波音、巴斯夫、臉書、奇異、通用汽車、高通、Spotify
07/30 周四 美聯準會利率決議
南韓七月商業信心
日本六月零售銷售
德國第二季GDP
歐元區七月消費者信心終值
歐元區七月經濟/工業/服務業信心
美國第二季GDP
美國(初次)請領失業救濟人數報告(四周平均)
業績報告：蘋果、亞馬遜、福特、吉利德、Alphabet、萬事達卡、T-Mobile、賽靈思
07/31 周五 南韓六月工業/製造業生產
南韓六月零售銷售
日本六月失業率，職缺/申請比率
日本六月工業生產
日本七月消費者信心
日本六月營造業訂單
歐元區/法國/義大利第二季GDP
美國六月個人支出/收入
美國六月(核心)PCE物價指數
美國七月芝加哥PMI
美國七月密西根通膨預期
業績報告：飛雅特克萊斯勒、默克(Merck)、諾基亞、武田藥品
(時報資訊)
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