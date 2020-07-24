下周國際新聞事件

07/27　周一 日本第一季資本支出終值

日本五月整體產業活動指數

越南七月外國投資

美國六月耐久財訂單

達拉斯Fed七月製造業指數

業績報告：恩智浦、SAP

07/28　周二 美國標普/凱斯席勒五月房價指數

黎奇蒙Fed七月製造業指數

業績報告：超微、3M、eBay、麥當勞、輝瑞、全錄

07/29　周三 API原油庫存報告

南韓七月消費者信心

澳洲第二季通膨率

越南七月貿易收支/工業製造/通膨/零售銷售

新加坡第二季失業率

新加坡七月進出口貿易收支

美國MBA抵押貸款申請

美國六月商品貿易收支

美國六月待過戶房屋銷售

EIA(庫欣)原油/汽油/餾分油庫存報告

業績報告：波音、巴斯夫、臉書、奇異、通用汽車、高通、Spotify

07/30　周四 美聯準會利率決議

南韓七月商業信心

日本六月零售銷售

德國第二季GDP

歐元區七月消費者信心終值

歐元區七月經濟/工業/服務業信心

美國第二季GDP

美國(初次)請領失業救濟人數報告(四周平均)

業績報告：蘋果、亞馬遜、福特、吉利德、Alphabet、萬事達卡、T-Mobile、賽靈思

07/31　周五 南韓六月工業/製造業生產

南韓六月零售銷售

日本六月失業率，職缺/申請比率

日本六月工業生產

日本七月消費者信心

日本六月營造業訂單

歐元區/法國/義大利第二季GDP

美國六月個人支出/收入

美國六月(核心)PCE物價指數

美國七月芝加哥PMI

美國七月密西根通膨預期

業績報告：飛雅特克萊斯勒、默克(Merck)、諾基亞、武田藥品

(時報資訊)

#美國 #七月 #六月 #業績 #南韓