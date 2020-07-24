全球資金瘋狗浪席捲，台幣早盤續升逾1角再向29.4叩關，台股今日在權王台積電(2330)衝上天價395元、市值登10.24兆元新高及IC設計龍頭聯發科(2454)飆破700元大關、市值直逼鴻海(2317)推波下，不僅推升指數突破14500點大關、續寫30年高點，持續往歷史天花板12682點推進，盤中受到中國下令美國關閉成都總領事館消息、陸股急挫衝擊，指數呈現創高後大幅向下修正走勢，尾盤收跌百點，險守12300點城池。

半導體大廠英特爾7奈米製程再度卡關，生產時間較原先預定落後6個月，導致盤後股價暴跌9%，由於台股天王台積電(2330)拉大領先英特爾的差距，激勵盤後股價大漲逾4%，帶動台積電今日盤初士氣大振，再度締造股價395元及市值達10.24兆元令人嘖嘖稱奇之新紀元，長線躋身全球市值十強絕非空想，距離外資目標價400元門檻僅差一步之遙，午盤後雖遭消息面干擾收斂漲勢，仍以386元改寫收盤新高，穩抱10兆元市值。由於台積電基本面表現亮眼，第2季稅後純益1208.2億元，每股盈餘4.66元，創歷史新高，多家外資調高台積電目標價至400元以上，近兩日雖遭三大法人聯手調節2.4萬張，仍無法阻擋護國神山持續挺進400元大關的王者風範。

今日台股另一焦點為IC設計龍頭聯發科(2454)，里昂證券不讓台積電寂寞，繼給出台積電500元推測合理股價、更送出聯發科1200元驚天目標價，外資估算，聯發科2020年獲利先繳出首波大爆發成績單，每股純益年增近七成、達24.62元，2021年再度爆發、成長至40.08元，2022年則高達48.9元，推助今日一度來到驚奇價703元，市值寫下1.11兆元，直逼二哥鴻海(2317)的1.12兆元，午盤過後隨大盤急挫出現震盪小跌，收在675元。展望未來，5G晶片及AI晶片、WiFi 6、PM晶片成長，聯發科供應鏈將大發利市。

暫居台股市值后座的鴻海(2317)近期股價相對弱勢，除息不但遇到台股亂流，再加上立訊打進iPhone供應鏈搶單陰霾罩頂，拖累鴻海陷入貼息窘境，為搶救除息行情，鴻海宣布8月12日於土城虎躍總部召開法說會，由鴻海董事長劉揚偉親上陣為旺季行情說分明。鴻海近期雜訊紛陳，其中最大利空不外是中國代工大廠立訊精密宣布取得緯創昆山廠、正式跨入iPhone代工組裝領域，雖然市場普遍認為，以中高階機種為主的鴻海，受創程度相較於以中低階機種為主的和碩為低，但來勢洶洶的立訊依然為鴻海前景帶來疑慮。籌碼面方面，鴻海昨日雖獲外資翻多買超萬張，惟遭投信連19賣，在信心仍不足下，今日遭賣單調節挫跌2.55%，驚險收在80元大關，市值是否被聯發科超車也引發市場關注。

(時報資訊)