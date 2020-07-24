中美關係惡化，在美總統大選愈趨逼近之前，似有愈演愈烈趨勢，雖然目前都還只是作「秀」階段，沒實質軍事衝突，但不確定因素使短線投資風險大增，不僅台股周五大跌逾百點，失守12400點與5日線，亞股與美股盤後電子盤，也多臉色鐵青。

據周五最新消息傳出，中方已宣布撤銷對美國駐成都總領事館，而且決定在7/25至8/2於南海施行實彈軍事演習，美國對該軍演除將密切監控外，國會之參院也同意建議台灣未來參與美軍在環太平洋之軍事演習，種種跡象顯示，中美關係在美年底總統大選之前，似是回不去緩解空間了。

此係台股今開高震盪殺低主因，早盤雖因台積電、聯電、聯發科、日月光投控、國巨與環球晶等，力撐多頭陣營而臉色紅潤，但市場賣壓沈重，法人、大股東、主力群、中實戶與業內實戶等市場大戶的短線操作，明顯轉趨保守及低調，終場僅台積電、聯電力守榮面，餘重量級權值股多下挫。

包括股王大立光下探3800元關卡，鴻海、國泰金、兆豐金、富邦金、中信金、第一金、南亞科、台塑四寶、日月光控、廣達、仁寶、台泥、遠東新、統一、聯發科、和碩與台達電等都表現疲軟，加權股價指數收盤大跌109點，報12304.04點，跌幅0.88%，成交2645.47億元。

店頭市場方面，短線僅鋼鐵股指數逆勢收紅，受制生技股再度大跌，且電子、化學、電機、紡纖、營建、航運與觀光等股，皆表現不佳下，使盤勢開低殺低，終場重挫2.32%，報162.36點，成交749.41億元。值得注意者，係上市、櫃短線跌勢不輕，且量能還放大，不排除將拉長短中期整理時間。

亞股方面，受制周四美股重挫與中美關係惡化負面影響，包括澳洲、日本、南韓、大陸滬深兩市、香港、新加坡、菲律賓、越南、泰國、馬來西亞、印尼與印度等股市，悉數下挫。

美股盤後電子盤方面，道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000點等4大期指，也震盪殺低，目前分別暫報下挫0.5%、0.44%、0.66%及0.31%。

業內人士指出，值台股攻高歷史天花板12682大關前夕，包括中美關係惡化、美企下半年展望相對看淡、北美失業率受新冠疫情牽制居高不下，與美總統川普在總統大選前的黑天鵝言行還會出什麼怪招，多是令資本市場忐忑難安的相對偏高風險變數，因此，短期布局或投資，或暫宜低調，持盈保泰，待消息面進一步明朗後，再伺機而動為上策。

(工商 )