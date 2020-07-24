應屆畢業生返台已全面開放，但台灣科技大學校長廖慶榮說，對學生來說，防疫旅館住宿費用高昂，台北市防疫旅館一晚收費約新台幣2200元，住滿14天相當要花約新台幣3萬元，如以應屆畢業生陸生為例，很多人更是以在大陸找到工作，考量到時間與金錢雙重因素，境外生返台人數比預期少。

廖慶榮提到，在這一波開放之前，其實持有居留證的境外生都可以返台，所以教育部政次劉孟奇周三在指揮中心的宣布，主要針對的是開放陸生。

而在這項消息宣布後，台科大也主動聯繫校內陸生。廖慶榮說，不少陸生反饋，大陸的防疫工作做得很嚴格，陸生回到大陸也得隔離14天，必須住在指定的防疫旅館，如果要來台灣，又在得居家檢疫14天，住宿又是一筆開銷，許多陸生更因為已經開始工作，也無法再回台灣辦離校手續，乾脆委託同學協助，或是有些乾脆延畢，等疫情趨緩後再返台，所以這波回來的陸生人數並不多。

面對境外生的開放，廖慶榮說，指揮中心確實也為難，但這段時間，開放境外爭政策執行下來，成效不甚理想，回國的境外生比預期少很多，「任何一項政策，執行3到5天就知道成效」，因此建議教育部，綜合這幾波開放境外生的經驗，現在已可以開始思考下一步，加快腳步，如何讓還沒返台的新舊境外生，趕緊回台就學。

至於境外生回台方面，學校如果要將宿舍作為防疫旅館使用，必須經過各地方縣市政府衛生單位審核。廖慶榮說，台科大本來計畫將校內一棟教學大樓作為防疫宿舍，台北市政府衛生局近日到校稽查，要求櫃台必須24小時有專人負責，同時也列出諸多改進項目，但每人每天只補助新台幣1000元，總務處計算成本後，發現必須增加諸多成本，得負責學生隔離時期的送餐、清潔等等，因此現在校方還在考慮中，是否將此空間作為防疫宿舍使用。

(旺報 )