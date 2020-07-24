受到美國新冠疫情影響，就讀美國NCAA一級名校布萊恩大學的林庭謙，24日透過經紀公司發布新聞稿，確定暫不返美打球，而是準備挑戰職業舞台，代表他可能將在大陸CBA、日本B聯盟、台灣P＋聯盟等職業聯賽當中做出加盟抉擇。

無論林庭謙最後決定加盟哪支職業球隊，當他正式簽約加入的同時，也等於再也無法回到布萊恩大學打球與就讀，因為美國NCAA規定只要球員跟職業球隊簽約，就不可以續打NCAA，以下是他的經紀公司啟程行銷發布新聞稿內容：

「各位球迷朋友及媒體先進：

由於全球體育環境及各項賽事皆受疫情影響，經過近日審慎考慮、評估後，自 國中畢業即赴美發展的林庭謙已取得布萊恩大學(Bryant University)的理解，決定今年暫不返回美國。

庭謙非常感謝布萊恩大學過去1年給予的照顧及栽培，提供庭謙成長和發揮的舞台，在新人賽季能代表布萊恩大學出賽並獲選為分區新秀第一隊，對庭謙而言是莫大的肯定及鼓舞。

而今年庭謙的目標，將以挑戰職業的舞台為主，迎向人生的考驗，及早為未來 準備。在籃球生涯奮鬥的道路上，庭謙也將會繼續努力、持續追逐夢想，朝著 成為頂尖球員的方向邁進。

衷心感謝大家對庭謙的關心及愛護，非常抱歉在疫情期間打擾，若各位媒體先 進有任何疑問，煩請聯繫新聞媒體人。」

(中時 )