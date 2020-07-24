三太造機廠董事長陳敏政（左二）與妻子陳趙重美（右二）。（張亦惠攝）

蔡英文總統24日南下嘉義展開1日行程，上午到嘉市天后宮參拜後便至民雄工業區內的三太造機廠參訪，並聽取廠方簡報，了解台灣傳統工業的現況及面臨的困境，三太造機廠董事長陳敏政的妻子陳趙重美表示，一直以來都是默默地做，總統來訪相當開心，也認為總統在有心提升國造產品這點做得很好。

蔡英文由總統府副祕書長李俊俋、立委王美惠及嘉義縣長翁章梁等人陪同至三太造機廠參訪，三太造機廠創立於1928年，生產工業級離心式泵，目前董事長陳敏政為第二代，由第三代總經理陳泰州負責主要，曾獲得評選為國家工程金質獎標竿產業。

李俊俋表示，2001年納莉風災時，三太曾協助搶救石門水庫的大型抽水機，更參與國家許多公共工程的建設，蔡總統這次特別來感謝三太公司董事陳敏政對國家的貢獻。

至於公司向總統反映的重大工程開國際標由國際公司得標後未採用國內廠商產品，反而使用第三世界國家較低價的產品，影響國內傳統工業生存，蔡英文也指示工業局重視此問題，並研擬如何扶植國內的傳統產業。

陳趙重美說，三太造機一直都是默默耕耘，今天看到總統到訪相當開心，他以提到，希望政府注重傳統產業，而三太的泵浦都是由董事長陳敏政原創設計，希望未來政府能推動、研究有更多國造產品。

(中時 )