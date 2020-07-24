國民黨高雄市長候選人李眉蓁，因「論文抄襲」宣布放棄中山大學碩士學位，但被抄了96%論文內容的「苦主」雷政儒，卻始終低調未現身、未回應。不過，有網友在google查詢「雷政儒」，竟意外讓一起26年前的「雷政儒命案」再度曝光。

李眉蓁的碩士論文〈台灣對中國大陸之貿易分析〉，涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的〈兩岸政經互動〉，引起各界撻伐，她昨日親上火線，對於爭議表示歉意，並宣布放棄中山大學在職碩士班學位。

不過，李眉蓁的抄襲風波也讓刊登論文的「台灣博碩士論文網」湧入大量網友檢索查看，雷政儒的名字更排名搜尋熱門排行榜中。但有網友在批踢踢上發文表示，最近雷政儒很紅，想google一下他在哪裡高就，結果發現了「雷政儒命案」。意外讓「雷政儒命案」再度浮上檯面。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

據《中國時報》報導，民國83年，台北知名醫師雷子文接到兒子雷政儒來自軍中的求救電話，他說不小心知道軍中的秘密恐怕性命難保。雷子文花了好幾小時開車趕到軍營，卻發現兒子早已跪在廁所裡，脖子繞著腰帶，以一種詭異的姿勢氣絕身亡。

雷家人拿出解剖報告，在在顯示雷政儒的死因不單純，極有可能是被人掐死。但軍方始終認為是輕生，雙方僵持不下，這時法醫楊日松親自解剖。就連法醫楊日松也不排除他殺，到底死因為何，為了追求真相，雷家透過管道請來日本法醫柏村征一來台，獲得軍方同意重回命案現場。日本法醫提出種種疑點，但最後還是以輕生結案，而到底是誰導致這樣的結果，卻沒有答案。而雷子文因為得不到正義，最終自焚而亡。

對此，批踢踢網友留言表示，「唉，那個年代，運氣不好的話真的很慘」、「死法很弔詭，在廁所上吊，但是據說本人身高是高於繩索的，不知道到底是看到了什麼不該看的」、「他父親後來自焚了兩次，超慘」、「大概也想不到，這個蠢貨提醒了大家，某黨以前幹了什麼蠢事」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

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