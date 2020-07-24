三立影城集團攜手台灣三井不動產、東森國際集團今（24）日宣布，將合作投資240億元打造林口媒體園區。其中，三立影城擴大投資的「超級攝影棚SET Studio Park」，包含室內實景攝影棚、影視體驗館及兩座大型獨立空間Studio 1 及Studio2，三立影城集團董事長張榮華表示，未來將以影視產業帶動觀光產業。

張榮華表示，超級攝影棚SET Studio Park結合羅興華建築師、仲量聯行、桑林規劃設計公司，以一座超級攝影棚為概念發想，全區廣達8萬坪，預計投資95億元，規模將超越鄰近日本、韓國等國電視台提供影視體驗服務的規模，內容會更豐富，商機可期。這是繼埔心牧場之後，三立影城第二個投資案。

其中，實景攝影棚將提供影視團隊實景拍攝特殊地場景，包含醫院、監獄等；影視體驗館則結合台灣最強的影視IP，運用最新科技虛實呈現。還有兩座大型獨立空間Studio，每座容納三千人，可做為演唱會、舞台劇、頒獎典禮、論壇活動、文創展演及攝影棚等多功能使用。

「SET studio park」是全球唯一以影視製作、體驗、展演活動、休閒娛樂所結合而成的綜合大平台，預計2025年全區完成開發，期待成為國內外觀光客必訪打卡追星朝聖景點，更是國際影視產業來台參訪交流的重要基地。

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