今天天氣持續炎熱高溫，中央氣象局說，根據最新觀測資料，台北測站今天下午2點19分台北測站測到39.7度，為1896年台北氣象站最高溫，也打破連續達36度以上溫度至17天。

氣象局針對多個縣市發布「高溫資訊」指出，太平洋高壓及西南風沉降影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部易有局部焚風發生，今天白天花蓮縣縱谷，台東縣、台北市、新北市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；嘉義市地區，南投縣、雲林縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、金門縣地區，桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局建議，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

(中時 )