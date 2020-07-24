美中關係持續惡化，美股期貨跌幅擴大，盤中大陸外交部宣布將吊銷美國駐成都總領事館的許可證，同時下令該總領事館停止運作，台股儘管今早盤在台積電(2330)、聯發科(2454)拉抬下，指數開高「驚驚漲」，指數衝上12502點、指數再創新高，只是美中持續過招，大陸出招反制，陸股崩跌，台股在國際局勢緊張下，難置身事外，盤中急殺跳水，只演半場好戲，最低達12266點，終場台股收跌109點、報在12304.04點、成交量為2645.47億元，台股周線收連6紅，本周台股漲122點。

今日台股權值股聚焦台積電、聯發科兩大護國神山，台積電今股價再衝高，最高達395元，持續朝400元大關邁進，市值也攀至 10.11兆元，續寫新猷，聯發科(2454)在下半年5G出貨看俏，下周法說會即將登場，今股價開高，一度飛越700元大關，惟接近午盤仍不敵大盤回檔壓力，終場收跌0.3%，報在675元。

蘋果iPhone12傳出恐延遲到10月發表，蘋概股今難掩壓力，股王大立光(3008)開低震盪，終場收跌1.94%，鴻海(2317)今亦整場震盪整理，收跌2.56%，面臨貼息窘境，可成(2474)收跌2.2%、和碩(4938)收跌1.6%。

美中緊張關係持續升溫，大陸出招反制，最新宣布將吊銷美國駐成都總領事館的許可證，同時下令該總領事館停止運作，也使得今盤中美股期指、陸股崩跌，後續美中關係的發展，將持續牽動國際股市、台股等發展，預計在年底美國總統大選前，雙方關係舒緩可能性不高。

分析師指出，雖然美國疫情及美中衝突對市場造成疑慮，但目前台股技術面依舊強勢，且籌碼面上新台幣持續強勢走升，外資仍站於買方，有利於台股偏多發展，考量歐美持續擴大推出救市方案、加上美國科技股財報頻傳佳音，且台積電法說證實科技股旺季來臨，基本面利多搭配台幣走升的資金行情，指數中多格局未變，建議可聚焦半導體、5G、自行車及資產股等相關族群。

(時報資訊)