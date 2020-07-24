寬宏藝術(6596)自6月7日政府宣布全台防疫解禁後，已陸續開賣下半年展演活動，同時，7月15日振興三倍券及7月22日藝FUN券上路後，開始帶動國內新一波藝文消費動能，預期公司下半年營運將快速增溫。

在第3季展覽活動的傳統旺季期間，寬宏暑假於台北、台中、高雄規劃五個展覽，鎖定親子族群，台北科教館舉辦的「雪展」、「哇賽! 科教館有個大樹屋體驗展」，首周開幕便吸引萬人入場，炎炎夏日，雪展與大樹屋正好是避暑的最佳去處。台中文化資產園區規劃有挾帶口碑與好評、北高兩地觀展突破25萬人次的「侏羅紀X恐龍水世界」特展，於6月底正式巡迴到國內第三個城市，開展前各通路預售票券早已突破兩萬，團隊精心打造的恐龍展有機會再次吸引十萬人潮。高雄駁二藝術特區舉辦的「勇闖金字塔體驗展」與「我把動物FUN大了!霍夫曼的療癒動物園特展」，分別以古埃及的神秘氣氛與活潑可愛的氣墊樂園，提供消費者截然不同的展覽體驗。

7月的藝FUN券與振興三倍券的推出，正好為國內藝文活動再次注入活水，公司統計，7月22日藝FUN券下載使用後，短短一天即湧入千筆訂單近300萬元的票房；三倍券更是一天即帶動近1500萬元票房，其中以歌劇魅影的銷售最為明顯，另外，寬宏藝術也配合推出各個節目的雙人振興優惠套票，下半年陸續舉辦的「粉紅豬小妹舞台劇-完美的下雨天」、「2020讚聲演唱會」、「吳卓源演唱會」、「詹雅雯30周年演唱會」、「民歌45高峰會」、「歌劇魅影音樂劇」等節目都可望受惠於這一波強勁的消費需求。

寬宏第1季受新冠肺炎影響，國內藝文活動沉寂一段時間，隨著國內防疫成效卓越與政府政策帶動民間消費，下半年展演活動正常演出下，公司營運可望回歸正常。

(時報資訊)