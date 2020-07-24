新北市交通義勇警察大隊長許湘鋐見員警執勤時受到蚊蟲侵擾而煩惱，相當不捨，特於今（24）日，捐贈200瓶防蚊液供員警使用。（新北市交通大隊提供）

炎炎夏日到來，惱人蚊蟲隨之增加，尤其「臺灣鋏蠓」俗稱小黑蚊肆虐全台揮之不去，不論上下班通勤、辦公或外出，都要面臨嚴苛的蚊蟲侵擾，且台灣目前已經出現今年首例本土登革熱病例，員警外出執勤時，既要避免中暑，又要防範蚊蟲叮咬，對警察人員造成相當大的困擾。

新北市交通義勇警察大隊長許湘鋐見員警執勤時受到蚊蟲侵擾而煩惱，相當不捨，特於今（24）日，捐贈200瓶防蚊液供員警使用，盼能減少蚊蟲叮咬，達到防範未然的效果，並為員警加油打氣；第一時間收到防蚊液的員警相當開心表示，終於收到實用並對上班有幫助的小禮物了。

許湘鋐表示，新北警局陳檡文局長平時就體貼同仁跟義交團隊，時常為同仁及義交爭取福利，這次也只是見賢思齊，看見局長送員警鎮痛消炎液，起而仿效，盡自己一份小心意而已。

新北警表示，義交大隊許大隊長為人平易近人，且熱心公益，平日即相當關心站在第一線交通疏導員警的身體健康，並不時給予員警協助及關懷，是警察的精神支柱，該局對其以行動默默付出與支持的做法，深表感謝之意。

最後，希望社會大眾能遵守交通規則及養成良好的駕駛習慣，並多給守護交通的警察與義交人員鼓勵，使整體交通更順暢，大家都能安心回家。

(中時 )