賞花兼賞藝文活動，「心豐藝術節」移師歸仁七甲花卉專區。(曹婷婷攝)

藝文不斷電！在台南南關線扮演藝文推廣要角的歸仁文化中心，正值整建期間，為延續藝文能量，台南市政府文化局首度將「心豐藝術節」移師歸仁七甲花卉專區，結合花卉產業特色，浸淫美麗的花卉中，感受「花露露體驗」、「花格格市集」、「花蛇蛇奇幻之旅」等，體驗大自然跟藝術相襯的視覺饗宴。

成立22年來的歸仁文化中心，往年4月兒童節期間辦理藝術節慶活動，今年受疫情影響，移至8月1、2日暑假登場，特別將活動帶進七甲花卉園區，一系列以花為主題的活動，將視覺藝術、演藝節目及親子活動結合園藝重新呈現。

台南市長黃偉哲指出，雖然歸仁文化中心在整修，但是今年心豐藝術節仍續辦，更重要的是七甲花卉園區今年20周年，更是盛大地舉辦，特別設計的活動內容，希望讓更多人重視新豐區藝文活動發展，也期待歸仁文化中心早一點完工，施工時間藝文不熄燈、不中斷。

「花露露藝術體驗區」將以行動美術館形式將藝術帶入社區，規畫有「陳春陽鄉土油畫創作展」及「王徵吉野鳥詩情暨張萬興花系列攝影展」，在園藝布置中呈現作品的鄉土風情及大自然美妙的鏡頭，提供民眾體驗大自然與藝術相襯的獨特視覺饗宴。

適逢七甲花卉園區產銷班成立20週年，七甲花卉園區產銷班長黃毅斌邀請10間產銷班班員，共同推出各具經營特色的主題花展，讓七甲花卉園區點綴成繽紛多彩的大花園，民眾可至服務台參加爭豔區票選活動，選出心目中最佳花展設計的園藝業者，帶動賞花之外的樂趣。

此外也邀請關廟青、稻草人說故事團等單位共襄盛舉，推出「花莎莎故事屋」、「花格格市集」、「花蛇蛇奇幻之旅」、「街頭藝人互動秀」等，帶領民眾體驗多元有趣的活動；還有「愛的路上我和你」由永大食品生技和老實農場贊助1000袋果汁冰角，民眾憑5張發票即可換取冰涼飲料的公益活動。

(中時 )