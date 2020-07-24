中美關係持續惡化，且預期在美年底總統大選前無解，雙方內部鷹派多崛起，可能的進一步的衝突變數風險，直線升溫，台股今上市、櫃股票單日大跌逾5%者，高達95檔；但仍有無畏逆風，強勢攻頂者，仍達10檔股票。

上市、櫃周五強勢攻頂股票，包括揚智、圓展、麗台、鈞展、帆宣、旺矽、久陽、保銳、新零售及研通。而單日漲幅達5%以上者，進一步達28檔股票。

下跌股票方面，上市僅旭暉應材乙支跌停板，但單日跌幅逾5%者，包括同欣電、立隆電、玉晶光、明泰、世芯-KY與台表科等，高達34檔股票。上櫃股票高掛跌停板者，有前鼎、倉和與燦星旅等7支股票，而單日跌逾5%者，更有網龍、智冠、同致與信驊等61檔股票。

成交量方面，上市交投前10名，包括聯電、友達、群創、台積電、京元電、金像電、彩晶、旺宏、玉山金及晶電。上櫃成交量前10名者，包括創惟、光洋科、漢磊、旺矽、華星光、精材、光環、日盛金、台嘉碩及中美晶。

(工商 )