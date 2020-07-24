中國外交部24日通知美國駐中使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，以反制美方要求中方關閉休士頓駐美使館，消息一出引發市場動盪，上證指數跌3.9％，跌130點，失守3,200點關口。

陸股全線下挫，深指跌近5％，創業板指跌逾6％，科創50跌近6.3％。目前僅軍工類股處上漲狀態，證券、光刻膠、免稅店、醫療器械等跌幅居前。

港股一度跌逾600點，之後跌幅稍見收斂，14：30報24,777.5點，跌485.5點或1.92％。

(工商 )