最近吵得沸沸揚揚調整機車貨物稅，原以為可望在三讀時通過，卻在緊要關頭，被財政部否決。近日財政部於臉書粉絲團中發表聲明，機車早已不是什麼奢侈品，徵收的機車貨物稅，其實是空污稅，這說法一出，立馬惹怒台灣廣大機車族，並且灌爆了底下留言：「財政部可以不要再欺騙消費大眾了嗎？」，究竟機車貨物稅裡包含了什麼，我想政府是該給民眾一個交代了！

首先來談談貨物稅，貨物稅設立於民國57年，當時政府為了要降低購買奢侈品的慾望，特別將機車與電視、冰箱、冷氣、汽車等視為奢侈品，徵收高昂的稅額降低人民購買慾望，藉此拉近貧與富間的差距。時間拉到現今，財政部在臉書發文：「機車早已不是奢侈品，課徵的貨物稅並不是抑制消費，而是為了環保」，根據環保署委外研究顯示，車輛移動汙染源是造成境內懸浮微粒(PM2.5)濃度高的主因之一，汽機車產排放產生空汙，有害人體健康，因此必須負擔貨物稅，此話一出，更是激怒了一千五百萬的機車族。

財政部說機車是移動汙染源，這論點有著很大出路，我們尋找環保署發布的資料中發現，境內PM2.5來源分析中，移動汙染源比例有30%-37%，其中，機車只有4.9%-5.5%(包含二行程與四行程)，你說機車會造成多少危害，比起道路揚塵的9.0~9.9%，以及餐飲業的10.8-12.2%，還少上許多。

財政部說，因為機車是移動污染源，所以課徵貨物，但又被網友打臉，因為移動汙染源比例有30%-37%，機車只有4.9%-5.5%(包含二行程與四行程)，比起道路揚塵的9.0~9.9%，以及餐飲業的10.8-12.2%，還少上許多。照片提供：中華民國財政部臉書粉絲專頁

何況，現在台灣又有非常高標準的七期排放法規，機車業者也非常配合生產出符合排放標準的新世代機車，硬要說「因為機車是移動汙染源，所以要課徵貨物稅」，這說法過於牽強，難以令人信服。再說，現在加油的油價中，已有包含環保署收取的空氣污染防制費(汽油每公升0.3元、柴油每公升0.4元)，財政部說機車貨物稅是空污稅，環保署也徵收空污稅，同樣名目，卻同時由不同部會收取，更令人起疑它的正當性。

否決調整機車貨物稅後，財政部為了要平息民怨，特別研擬延長機車汰舊換新補助方案至民國115年1月7日，符合汰舊換新資格者，每台機車最多可退貨物稅新台幣4,000元，藉此防範空污兼推廣產業轉型；看似完美的替代方案，其中卻藏著很大漏洞。問題就出在首購族的年輕人，何來舊機車領取補助款，難道要他們先去買一輛舊機車再來談補助，是否有一點本末倒置，為何不從源頭來作，以直接降低貨物稅比例，替代這種補助辦法。

財政部為了改善空氣品質，不宜取消貨物稅，用補貼方式比較合適，但問題是，許多首購的年輕人，根本看得到吃不到！照片提供：中華民國財政部臉書粉絲專頁

當然，要政府一次減少龐大的貨物稅收入來源，在政府財政收支上，可能會出現一些問題，但可否想出其它替代方法，而不是用這種「以不變應萬變」的說法來塘塞。再者，如果機車貨物稅無法完全免稅，但能否先從降低比例開始，讓機車族可以直接受惠，再來調整隨油增收的空污稅比例，實行使用者付費概念，這些作法，都比信口雌地說：「貨物稅是空污稅」的行為來的有作為。當然，千萬機車族還是希望政府能正視貨物稅存在的合宜性，千萬別試圖混餚視聽，欺騙廣大消費者。財政部長您聽到了嗎?

(中時新聞網)