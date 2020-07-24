台中市府祕書長黃崇典（右三）榮獲「國土建設特別貢獻獎」，由副總統賴清德（中）頒獎表揚。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府祕書長黃崇典以市府團隊為榮，榮獲「國土建設特別貢獻獎」，特別感謝評審的肯定。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

副總統賴清德（左二起）頒獎表揚台中市府祕書長黃崇典榮獲「國土建設特別貢獻獎」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府祕書長黃崇典榮獲「國土建設特別貢獻獎」，為市府第一人獲該項榮耀，黃崇典擁有建築師資格，在台中市府服務27年，歷任五任市長，他說，本來的夢想是當建築師建築自己理想的作品，但因長期投身公部門，全力全力以公共建設為主，也是實現建築的夢想，下個目標是市府公共建設，再於全球卓越建設獎摘金。

榮獲「國土建設特別貢獻獎」，成為公職生涯重要的榮譽勳章，黃崇典表示，將持續推動及精進台中市公共工程興建及規畫，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進。

黃崇典在台中市府經歷五任市長，不分藍綠首長執政，他以實力和專業在不同單位發揮所長，在市府近卅年，曾擔任的職務包括建管課長、戶政所主任、環保局長、工務局長、低碳辦公室主任等職務，現在勝任市府祕書長，市政全方位深入了解，也是市長盧秀燕推動市政重要的左右手。

經歷市府各項地標級的公共建設，黃崇典每日在市府上緊發條，尤其他是建築工務出身，市府各項工程嚴謹執行，沒有妥協空間，協助市長盧秀燕推動各項重大建築政策。

包括管理制度化、城鄉風貌優化、都市計畫空間結構三環六軸多核發展、都市設計管制、提升都市景觀美質，及設立水湳碳盤查示範區等，力推台中朝向「生活、生產、生態、生機」四生一體均衡發展的城市。

投入公職服務，黃崇典以台中市府團隊為榮，建築人的專業把關，特別感謝評審的肯定，但最重要是這些都是市府團隊的努力，市府為民眾拚經濟，創造更優勢的投資環境，各項重大建設陸續啟動，施政更符合市民期待，市府團隊的努力讓市民更有感。

(中時 )