伊能靜日前接受專訪，因為評論已故歌后梅艷芳「很慘」，引發網友留言砲轟，事後她公開致歉表示「詞不達意」，加上節目以片段呈現才有這樣結果，凌晨4點多在微博竟發文疑似還原錄影結束當下情況，再度掀起網友議論。

伊能靜微博全文。（圖／伊能靜微博）

伊能靜透露深夜和小孩談到「人是有界線」一事，但究竟「界線又是由誰決定？又是什麼時候開始，這樣去分類再貼標籤，然後把『跟我很像我喜歡』、『跟我不一樣我討厭』變成理直氣壯的正確」，接著話鋒一轉，她提到當晚四小時緩慢延續真心的對話，變成數分鐘的碎片呈現，即使離開時回頭說，那些提到他人的片段還是删除吧，但依然结果如此，讓網友推測在還原訪談當天提到梅艷芳的始末。

與孩子長談後問到最大收獲是什麼？伊能靜毫不猶豫回應：「以後可以和你跳舞了」，接著強調：「為了一支舞要走過那麼多污水，也很值得。因為污水總會退的，但和你跳舞是我一直以來的心願，就像我想唱你的歌。值得的」，似乎對此事已用平常心看待。

(中時新聞網)