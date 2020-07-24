美國科技大廠蘋果（Apple）將於7月30日公布最新財報，但高盛證券分析師卻警告，蘋果股價已經漲過頭，建議投資人避開這檔股票。蘋果股價周四收跌4.55%，報價371.38美元。

近期傳出蘋果新品發表會比以往9月還要晚登場。《Mac Otakara》近日引述供應鏈的消息指出，蘋果今年iPhone 12系列的發表會將會在10月舉行，10月底先上市支援4G版本，而支援5G的版本則要等到11月才會推出。

外媒報導，高盛證券分析師在報告中指出，因iPhone 12推出時間表未明，加上新冠肺炎疫情造成的長期影響，對蘋果股價提出警告，「支撐蘋果股價創下新高的漲勢恐怕無法持續，投資人應該避開這檔股票，直到前景更為明朗」。

高盛預期，如果iPhone 12延後銷售，將拖累年底至明年初的財報表現，並估計7月30日的公布財報時，可能會連兩季不提供財測。

高盛對蘋果的投資建議評等維持在「賣出」，目標價由263美元升至299美元，較周四收盤價371美元下跌約20%。

(中時新聞網)