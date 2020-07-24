實習生製作的健康美味義大利燉飯。（衛福部苗栗醫院／巫靜婷苗栗傳真）

營養系學生為北苗市場日照中心長者設計的西式午餐備料。（衛福部苗栗醫院／巫靜婷苗栗傳真）

營養系學生烹調「義大利燉飯」，進行分盤擺飾，準備上桌宴饗長者。（衛福部苗栗醫院／巫靜婷苗栗傳真）

高齡化社會來臨，衛福部苗栗醫院去年增設「北苗市場日照中心」，除了專責人員服務，還有醫院團隊當後盾，攜手服務收托的長輩們，日照中心每日午餐以中式餐點為主，24日營養師帶領著實習生學以致用，發揮創意製作「西式午餐」，偶爾換換口味也能顧健康。

苗栗醫院院長李明輝表示，每年暑假是營養學系學生實習的時間，醫院營養室為使實習生有機會學習長照營養相關訓練，安排他們到北苗市場日照中心見習，除了與長輩們互動，學生們還集思廣益，決定改變日照中心的中式餐點，24日親自下廚，發揮創意製作健康美味的「西式午餐」，是很難得的經驗。

營養室組長彭雅渂指出，專屬日照中心長者的西式午餐，考慮到老化可能造成牙口不佳、味覺退化甚至視力模糊等問題，進而影響長輩進食意願，因此實習生特別選擇色香味兼具的食材。

食材包含蕃茄、洋蔥、花椰菜、胡蘿蔔、絞肉，實習生將色彩繽紛卻較硬的胡蘿蔔、花椰菜切片及去硬梗後，利用水煮使食材變軟，另將番茄、洋蔥切碎與絞肉、飯製作義大利燉飯，牙口不佳的長輩也能進食，並搭配老少咸宜的玉米濃湯。

此外，為能避免長輩可能因缺牙或未完整咀嚼就吞嚥玉米粒，發生嗆咳的風險，實習生們將玉米粒改成玉米醬來增加食物風味與適口性。

彭雅渂說，配合健康餐盤每餐要有1拳頭的水果的概念，實習生們為長者選擇了苗栗在地的軟質高纖水果「紅肉火龍果」，其中富含維生素C、多酚類與花青素等植化素，能夠幫助長輩抗氧化提升身體保護力。

(中時 )