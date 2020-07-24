微軟備受期待的Xbox遊戲發表會「Xbox Games Showcase」於周四開幕，為了在推出新一代遊戲機Xbox Series X之前搶占玩家目光，微軟在會場上發表一系列遊戲新作。

微軟以展示《最後一戰：無限》（Halo Infinite）的玩法揭開遊戲展的序幕，此款遊戲是《最後一戰系列》的第六部主要作品。《最後一戰》是微軟最具代表性的遊戲之一。

其他亮相的遊戲新作包括《Avowed》、《State of Decay 3》、《As Dusk Falls》、《Forza Motorsport》、《The Gunk》與《Tell Me Why》。

不過，微軟並未透露任何與新一代遊戲機相關的新資訊。Xbox Series X預計於今年底登場，料將與日本索尼公司再度掀起遊戲機版圖之爭。索尼正緊鑼密鼓準備推出新款遊戲機PlayStation 5。

受新冠肺炎疫情影響，兩家公司都無法實際行銷新一代遊戲主機與遊戲軟體，而新產品恐將被迫延後發布的疑慮亦揮之不散。不過，微軟與索尼都曾表示，他們的新款遊戲主機將如期於今年年底的節日購物季推出。

(時報資訊)