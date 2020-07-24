高雄市警察局督察室3線1星孫姓督察遭人檢舉，8年前與某家越南小吃店有金錢不當往來，經廉政署約談，24日依貪汙治罪條例罪嫌移送地檢署，高雄地院下午2時裁准收押。

孫姓督察遭人檢舉，2013年間與波浪板鐵皮業、越南小吃業者有不當資金往來。高雄地檢署檢察官指揮警局督察室與法務部廉政署南部調查組，到孫姓督察辦公處所、住處搜查，也針對他使用的公務車輛、電腦等詳細搜索，查扣手機、記事本、照片等物品。

據調查，劉姓波浪板鐵皮業者及李姓越南小吃部業者2013年間，曾透過孫姓督察致贈小港分局某派出所加菜金，遭到盧姓、林姓兩名員警拒絕。

劉姓、李姓業者被偵詢後無保請回，孫姓督察經檢方複訊後聲請羈押，經高雄地方法院裁定收押禁見，孫姓督察也立即報請停職並調整其他職務。

高市警局新任局長劉柏良甫上任，強調對員警違法案一向以不掩飾、不庇縱之態度，果斷處理，依法偵辦，並主動發現查處，將展現整飭警察風紀之決心，要求所有員警潔身自愛。

(中時 )