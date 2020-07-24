安心旅遊補助7月1日上路，自由行旅客不分平假日入住參加優惠活動旅館或民宿，每晚每房折抵1000元。台中市已有6萬8000間房使用補助，總金額約6800萬元，名列全台第四名。由於第一波補助額度即將用罄，台中市觀光旅遊局接續申請8000萬元補助，已獲中央核准。
台中市觀光旅遊局配合安心旅遊補助，整合產官資源進行全域式觀光行銷，自7月起推出多支城市行銷觀光影片，並於台北市、高雄市舉辦「安心旅遊 首選台中」推介會，吸引遊客到訪台中，並有68000間房申請安心旅遊補助，總金額約6800萬元，執行進度衝上全台第四。
觀旅局林筱淇表示，台中市安心旅遊補助搭配台中購物節及振興券台中十倍奉還超值優惠，全台遊客踴躍到訪台中，第一波安心旅遊補助額度即將用罄，第二次8000萬元補助已獲中央核准，預估8月下旬申請第三次補助。
林筱淇推薦，中市府下半年將舉辦一系列大型節慶活動動，包括8月好湯溫泉季、9月自行車嘉年華、10月國際舞蹈嘉年華、11月國際花毯節等，同時也將力推觀光藝文展演、觀光商圈集客振興計畫，台中絕對是國人旅遊首選。
(中時 )
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