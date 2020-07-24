文化部文資局舉辦「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」，台灣插畫家說明創作理念。（林欣儀攝）

文化部文資局舉辦「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」，展出義大利與台灣插畫作品。（林欣儀攝）

迎接後疫情時代與暑假來臨，文化部文資局獲義大利波隆納國際兒童書展授權，首度舉辦「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」，邀18名國外插畫家與30多名台灣插畫新秀聯展，透過創作勾畫出夢境般的故事情節，也盼展現文化資產園區的功能與價值。

一幅幅充滿童趣的插畫創作，透過一扇扇窗戶呈現出來，讓觀展者有驚喜感，「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」策展人、台中科大商業設計系主任洪祺森指出，此次參展作品包括18名國外插畫家的72幅作品、30多名本土插畫藝術家創作，盼把創新、有創意的作品帶來台中，形成重要文化發展聚落。

洪祺森強調，展場內除有平面展區，也設置互動展區、情境布置及動畫區，讓民眾可透過義大利插畫看到許多各國的文化背景，而藉由台灣插畫作品，更可一窺台灣好的文化底蘊，從各自素材中見到插畫家的創意與故事。

文資局長施國隆表示，文資局從疫情緩解後，在園區安排一系列與兒童關係密切的展覽或活動，盼藉此達到教育扎根、文化扎根與藝術扎根的目的，讓文化工作從小做起；也藉此讓這處有百年歷史的工業遺址能不再僵硬，透過展覽與表演軟化遺址，展現其價值。

文資局指出，「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」從7月25日展出至8月23日，展出期間將於每周末舉辦插畫體驗課程、講座與書展、夏令營等活動，邀民眾感受插畫新視野。

(中時 )