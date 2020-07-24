國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁涉論文抄襲風波擴大，事件越滾越大，還有「陰謀論」指向黨內同志爆料。對此，台北市議員李明賢在政論節目中也開轟，這個論文不知怎審查過的，「對我們來說這真的是很丟臉的一件事情，這是事實」。

李明賢「台灣最前線」節目中提到，論文不論代寫或抄襲，其實大家都知道不論抄幾句，都要引用耶，李眉蓁這個論文不知怎審查過，「記者會完全不及格的不及格，對我們來說這真的是很丟臉的一件是，這是事實，那對她個人、學校、國民黨也都傷害了」。

李明賢直言，老實講國民黨也整個都要概括承受，這週六競總成立，很多人都要下去，等於全黨都要概括承受，原本大家要去加持她，因為她過去畢竟選議員的，現在選市長，跳級打不同選戰 ，知名度不足，全黨加持她，就連朱前主席都會到高雄加持，但記者會問這個嗎?一定問論文事件啊，未來二十幾天都會圍繞這個話題。

最後，李明賢也說，這不是道歉完24小時就結束，發生完這種事情沒有人樂見...。

(中時新聞網)