心臟病蟬聯國人十大死因亞軍多年，去年共奪走將近2萬人的性命。中華民國心臟學會今宣布新版治療指引，病患若出現疑似症狀如喘、胸痛，應叫救護車，並利用心電圖早期診斷，若為冠狀動脈完全阻塞的ST上升型心肌梗塞，應提前給予抗血小板藥物，減低死亡風險。

急性心肌梗塞是心臟病死亡主因之一，根據健保署2018年急診就診人數統計，40歲以上人口就診率已較10年前出現10位數的成長，急診需求大增，對醫療人員的提前判斷、及時處置是相當大的考驗。

成大醫院心臟血管科主治醫師李怡恒表示，當冠狀動脈因血栓阻塞，心臟就無法獲得足夠的氧氣與營養，將會引起心臟肌肉壞死，容易併發心律不整及心臟衰竭，危及性命。若冠狀動脈完全阻塞，心電圖中ST段會對應呈現上升訊號，因此這種心臟病被稱為ST段上升型心肌梗塞（STEMI）。

李怡恒表示，過去研究顯示，ST段上升型心肌梗塞的病患，每延遲30分鐘的治療，一年後的死亡率將提升7.5％。若能在到院前的救護車上及早診斷，及早給予藥物治療，就能縮短治療時間，降低死亡率。

有鑑於此，中華民國心臟學會今公布新版心肌梗塞治療指引，呼籲大眾若出現心痛、胸悶、氣喘、噁心、冒冷汗的症狀，切勿自行開車或坐車就醫，應立即撥打119。在救護車上，救護員應利用心電圖及早診斷STEMI，並提前給予雙重抗血小板藥物，同事通知醫院的心導管團隊，到院後就緊急進行心導管手術，把握治療時間。

(中時 )