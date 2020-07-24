作為針對美要閉陸駐休士頓領事館的報復，陸外交部24日宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。不過該聲明中並未指出要求閉館的最後期限，對此，陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，按照對等原則，陸方也給美方72小時實施關閉，也就是27日上午10點前，美駐成都領事館必須關閉。
胡錫進在陸社群媒體微博上表示，據他瞭解，關於大陸要求美方關閉駐成都總領事館，按照對等原則，陸方也給美方72小時關閉，「陸方是北京時間今天（24日）上午10點通知美方這一決定的，這意味著，北京時間星期一上午10點，美駐成都領館需要完成關閉」。
先前美方於當地時間21日要求陸駐休士頓領事館於24日下午4點前關閉，撤離所有人員，引起陸方強烈不滿。不過，陸駐休士頓總領事蔡偉接受美媒訪問時表示，領事館不會聽從美方關閉要求，但已準備好面對最糟糕的情境，到24日閉館期限來到時，就來看看會發生什麼事。
(中時新聞網)
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