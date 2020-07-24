作為針對美要閉陸駐休士頓領事館的報復，陸外交部24日宣布決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。不過該聲明中並未指出要求閉館的最後期限，對此，陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，按照對等原則，陸方也給美方72小時實施關閉，也就是27日上午10點前，美駐成都領事館必須關閉。

China ordered the US to close consulate in Chengdu. As far as I know, based on reciprocal principle, Chinese side also gave the consulate 72 hours to close. Chinese side notified the US side Friday morning Beijing time. It means US Chengdu consulate will be closed Monday morning. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 24, 2020

胡錫進在陸社群媒體微博上表示，據他瞭解，關於大陸要求美方關閉駐成都總領事館，按照對等原則，陸方也給美方72小時關閉，「陸方是北京時間今天（24日）上午10點通知美方這一決定的，這意味著，北京時間星期一上午10點，美駐成都領館需要完成關閉」。

先前美方於當地時間21日要求陸駐休士頓領事館於24日下午4點前關閉，撤離所有人員，引起陸方強烈不滿。不過，陸駐休士頓總領事蔡偉接受美媒訪問時表示，領事館不會聽從美方關閉要求，但已準備好面對最糟糕的情境，到24日閉館期限來到時，就來看看會發生什麼事。

(中時新聞網)