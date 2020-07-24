美國媒體報導，當地時間23日，華為律師已向加拿大法院申請中止將華為首席財務官孟晚舟引渡到美國的程式，他們指責美國總統川普和美國政府其他高級官員意圖將孟晚舟作為「貿易爭端的討價還價籌碼」，破壞了加拿大司法程式的完整性。

孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，2018年12月，孟晚舟在加拿大溫哥華國際機場轉機時被加拿大警方逮捕。今年5月，加拿大法官裁定孟晚舟已經達到了雙重犯罪的標準。據報導，預計有關孟晚舟引渡案的聽證會將在2021年4月底結束，不過雙方都可以對最終決定提出上訴。

據報導，在孟晚舟被加拿大警方扣押後不久，川普說，「如果我認為這有利於達成有史以來最大的貿易協定，這是一件非常重要的事情，有利於國家安全，如果我認為有必要的話，我肯定會出手干預。」華為的律師稱川普表示願意干預此案是「無禮和不祥的徵兆」。

除此之外，華為公司的律師還表示：美國在針對孟晚舟的案件中，在證據方面誤導了加拿大，稱這一遺漏「遠遠低於預期的勤奮、坦率和準確的標準」。

(工商 )