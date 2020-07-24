陸美關係近日急速惡化，大陸外交部22日證實，大陸駐休士頓領事館被美方要求72小時內關閉，導致當下離岸、在岸人民幣雙雙跌破7，港股尾盤急殺500點，大陸外交部24日宣布，要求美國駐成都總領事館停止一切活動，雙方爭端從貿易爭端擴大至外交層級，台股受到波及盤中由紅翻黑，收跌百餘點，上証指數更是一度殺破3200點關卡，終場下跌128.34或達3.86%、報收3,196.77點，連續17個交易日破兆元人民幣，北向資金大奔逃163.57億元人民幣。

上証指數24日開盤開低走低，在白酒股、半導體股、生技股全面走跌，午盤後更殺到盤中低點3,184.96點，終場收在3,196.77點；深証成指終場下跌725.80點或5.31%、報收12,935.70 點；創業板淪重災區下跌171.83點或6.14%、報收2627.84點。大陸晶圓代工龍頭中芯國際更是領跌之一的大型股，終場下跌6.83元人民幣或8.67%、報收71.95元人民幣。

(中時新聞網)