彰化縣員林市萬年社區照顧關懷據點今年3月籌畫、4月試辦，受到地方民眾好評，24日揭牌開幕，彰化縣長王惠美親自出席，她說，全彰化有565社區，從她上任前的150據點，現在已經來到260個，未來目標希望能１社區１據點，讓長輩不再孤獨寂寞，家屬能安心在外打拚。

彰化縣老年人口不斷攀升，縣長王惠美積極打造優質長照環境，縣內目前有26個A級社區整合型服務中心， 205個B級社區複合型服務中心，還有在各村里佈建的217個C級巷弄長照站，而王惠美也立下目標，要讓全彰565個社區，都有社區關懷據點，服務長輩。

王惠美表示，高齡化社區來臨，年輕人多半外出打拼賺錢，因此社區關懷據點扮演著重要角色，有可愛的志工提供長輩用餐，甚至還有互動遊戲等，提供長輩一個完善的照顧空間與陪伴，讓長者都能在地安養、在地老化、在地得到最好的照顧。

王惠美說，員林閒置已久的原縣立員林醫院，將改建成社福大樓，未來包括衛生所、日照、親子館、婦女館等都將整合在內，提供民眾多功能服務。

員林市長游振雄說，感謝縣長重視員林，短短時間員林已經成立8個社區關懷據點，未來每個禮拜五早上九點，萬年社區長輩都能到社區裡，下棋、吃飯、唱歌等等，希望社區長輩能多加使用，走出戶外，享受晚年更加健康精彩的人生。

(中時 )