台中市府研考會主委吳皇昇盼藉由中央與地方各機關推動資訊成果案例分享，建立中央及地方政府的數位合作共識，打造讓民眾有感的智慧政府服務。（盧金足攝）

為打造數位政府，加強中央與地方在數位資訊的聯繫與整合，台中市政府與行政院國家發展委員會於24、25日兩日共同舉辦「資訊主管聯席會—地方分組第1次會議」，台中市府研考會主委吳皇昇指出，藉由中央與地方各機關推動資訊成果案例分享，相互觀摩與學習，建立中央及地方政府的數位合作共識，打造讓民眾有感的智慧政府服務。

來自全國地方縣市政府資訊及研考主管近70名代表，國發會副主任委員高仙桂、國發會資管處長潘國才等人出席出席於台中市政府公務人力訓練中心舉行的「資訊主管聯席會-地方分組第1次會議」。

高仙桂表示，政府多年來運用資通訊科技發展各項創新應用，此次在政府應用數位科技落實防疫方面，展現出重要的成效，中央和地方的資訊機關都是功不可沒的推手，顯示中央與地方推動電子化多年累積的數位基礎。

吳皇昇強調，在地方政府攜手與中央打造數位藍圖的策略上，加強中央與地方的資訊合作，以及政府內部機關的橫向整合是很重要的課題。

此外，在人才培育方面，因應許多環境變數的增加，政府決策的精準度愈來愈重要，資訊專業也開始備受重視，但資訊端需要政策端的導入，嘗試培育資訊與政策結合的跨領域人才，讓資訊專業更接地氣、更能植入政策規畫，這也是未來政府智慧化的重要關鍵。

吳皇昇說，市府正研擬數位政策，希望從數位服務、數位行政及數位民主等面向著手推展，將逐步打造數位市民平台、強化資安能量、提昇民眾公共政策參與，及促進公私協力與新創培育；未來與內政部、國發會推動的數位身份證、資訊整合、個人化資料應用及資料治理等，將會有許多應用連結。

吳皇昇特別感謝國發會對地方政府辦理資訊、地方創生及研考相關業務的支持與協助，未來將持續透過中央及地方通力合作，提升市府數位治理效能。

資訊中心指出，此次會議以「智慧防疫及科技應用」為主軸，由國發會說明「資料管理及利用新思維」，台中市府邀請都發局分享「智慧科技與創新服務」。

下午接續由中央流行疫情指揮中心資訊組、行政院資通安全處、衛生福利部、內政部移民署、及教育部等分享智慧防疫推動，以及顧能有限公司、財團法人台灣人工智慧實驗室分享科技防疫等議題；明日將前往台中市水湳水資源回收中心，以及朝馬運動中心進行智慧科技應用參訪。

(中時 )