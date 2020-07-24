肯亞馬拉瓜鎮（Maragua）一名9歲女童皮芮緹（Purity Njeri Chege），19日上午9時，受一名15歲的少年邀請，到對方家中的果園玩耍卻慘遭勒斃。事後少年對女童家人謊稱皮芮緹失蹤，直到家人到果園尋找，才發現皮芮緹已不幸遇害身亡。

根據《Daily Nation》報導，案發當天，少年一早便前往皮芮緹家中，邀約她到自家的果園玩耍，並同意讓她摘些酪梨帶回家。之後大約過了1小時，少年忽然獨自帶著一籃酪梨回到皮芮緹家中，並告知她的父母，皮芮緹在果園內失蹤了，說完便快速的離開。

皮芮緹的父母聽到女兒失蹤後十分緊張，急忙前往果園尋找女兒，最後才在果園內找到被裝在麻袋中、半個身體被已埋入土中的皮芮緹。

經當地警方調查後發現，皮芮緹是被人以手勒斃後埋入土裡，而兇手正是僅15歲的少年；目前警方已在22日將少年逮捕拘留，詳細犯案動機及經過則仍在調查。

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(中時新聞網)