智原(3035)今日舉辦法說會，第二季營收雙增，每股賺0.58元，整體單季營收動能維持住，但委託設計(NRE)和先前預估有落差，主要是因為疫情導致部分客戶開案遞延所致。

智原第二季合併營收為13.06億元，季增加3.2%，較去年同期成長7.5%。第二季合併毛利率為46.8%，歸屬於母公司業主之淨利為1.43億元，基本每股盈餘為0.58元。

第二季受到市場不確定性及疫情影響，營收較第一季及去年同期分別成長3.2%及7.5%，達到13.1億元。以產品組合來看，量產動能不減，營收季成長7%、達到8.2億元。上半年量產的應用以新基建相關及利基型產品的需求相對穩定，帶動上半年量產收入較去年同期成長17%，其中智慧電錶需求依舊強勁，其他應用包括AI人臉辨識、5G、PoS都有不錯表現，下半年預計會有其他新應用陸續投入量產。NRE受到疫情影響，造成部分案子的設計時程及營收認列規劃變動，使得營收僅較第一季持平。

總經理王國雍表示，營收維持成長，量產成長動能還在，但在NRE和先前預估有落差，主要是因為疫情關係，部分客戶開案遞延，決策的時間點往後移，但整體訂單客戶需求都還在，只是因疫情導致延遲。

(時報資訊)