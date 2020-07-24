因英格蘭的非必要商店在6月中旬重新開業，英國6月的零售銷售額增長力道意外強勁，幾乎重返疫情爆發前的水準。

英國國家統計局周五公布，6月零售銷售額較5月成長13.9%，遠超出經濟學家平均預估的月增8%。與去年同期相比，6月零售銷售額下滑1.6%，遠小於經濟學家預估的年減6.4%。

值得注意的是，英國6月零售銷售額與2月新冠肺炎疫情爆發前相比，僅減少0.6%，代表國內消費力道幾乎重返疫前水準。排除因通勤與出遊減少而受到打擊的燃油銷售後，6月零售銷售額較2月成長2.4%。

周五公布的數據亦顯示第二季零售銷售額較第一季大減9.5%。

根據官方數據，英國經濟在3月與4月萎縮逾25%，5月英國開始有限度解除防疫封鎖措施後，經濟也僅微幅改善。

截至目前為止，英國因新冠肺炎死亡的患者超過45,000人，在歐洲國家中排名第一。英國央行決策官員Jonathan Haskel周四表示，尚未解決的公衛危機與失業率高漲，仍可能使經濟復甦止步。

(時報資訊)