美國企業財報好壞不一，新冠疫情有惡化跡象，美投資人擔憂經濟衰退，紛紛拋售科技股，蘋果、微軟及亞馬遜下挫，隔夜美股三大指數收黑。今日台股不受美股影響，權王台積電(2330)、IC設計龍頭聯發科(2454)，引領大盤開漲54.39點，報12467.43點，最高站上12502.84點，續創近30年4個月新高。但中美交火，使原先驚驚漲的台股急跳水，終場跌109點或0.88%，收12304.04點，失守5日線，高低點震盪劇烈，成交量為2645.47億元。今日外資(不含外資自營商)賣超108.343億元，投信買超7.6802億元，自營商賣超59.2584億元，三大法人賣超159.92億元。

今日集中市場一片倒，唯半導體一枝獨秀，收漲0.43%，其中台積電成為大盤中最亮的那顆星；電機股收跌3.06%，排名吊車尾。英特爾宣布7奈米製程晶片將遞延半年，不排除委外代工，使台積電ADR盤後大漲逾4%，激勵台積電開盤開高390元，改寫歷史新高，可惜受大盤回檔影響，漲幅有所收斂，終場上漲1.18%，收386元，市值逾10兆元。聯發科近日股價步步高，日前發表中階5G手機晶片天璣720，激勵股價再走揚，然隨著5G新機推出速度加快，聯發科下半年5G晶片出貨看旺，今開平走高，最高飆上703元，惟後續買盤動能不足，終場小跌0.3%，收675元，未能坐穩700元。相關供應鏈得以雨露均霑，封測代工廠日月光投控(3711)、京元電(2449)及矽格(6257)收到備妥產能通知；而BT封裝基板廠景碩(3189)及探針卡供應商雍智(6683)、旺矽(6223)等亦獲追單。

至於光學大廠大立光(3008)因出現競爭對手南韓的Semco及大陸的舜宇光學，蘋果供應鏈地位岌岌可危，昨摔下4000元，今跌1.94%，收3800元；玉晶光(3406)連袂走低，大跌7.22%，收630元。再來，立訊精密日前高喊要打造陸版鴻海，鴻海(2317)將面臨挑戰，今跌2.56%，險守80元。熱門股方面，超微(AMD)推出新款桌電處理器，加上電競筆電旺季來臨，帶動AMD大漲，台股相關供應鏈之一的技嘉(2376)因而受惠，今開盤即攻上漲停價86.5元，但隨後漲幅收斂，終場上漲4.7%，收82.4元。圓展(3669)瞄準遠距教學，推出機械式手臂實物攝影機，在後疫情時代搶得先機，今鎖漲停。

今日台股不敵中美過招，台積電、聯發科下半場護盤有限，終場賣壓殺盤、收跌百點，走勢虎頭蛇尾。5日RSI為56.64，10日RSI為65.52；9日K值為71.58，9日D值為74.36；20日乖離率為1.71。本周上漲122.48點，周K連6紅。觀察籌碼面，外資連3日賣超，累計223.04億元；本月來累計買超232.22億元；本周來賣超50.9億元；今年來累計賣超5785.71億元。

中美隔岸交戰，台股不免會掃到颱風尾。不過，分析師認為台股技術面仍強，加上新台幣強升的資金行情，未來偏多格局仍在。日盛投顧則建議，選股方面可關注5G、設備、檢測、生技、PCB、IC設計及高殖利率個股。

(時報資訊)