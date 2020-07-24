新冠肺炎疫情使旅遊型態出現根本性改變，全球線上飯店服務商Hotels.com揭示全球最新「新型態旅遊調查報告」，發現高達92％國人希望能繼續旅行，且有47％對國內及國外旅遊渴望程度不相上下，隨著暑期旺季到來，國人在旅遊型態上亦出現4大改變趨勢。

Hotels.com「新型態旅遊調查報告」由One Poll於5月28日至6月24日，對全球發出7000份問卷調查，包含台灣共500位18歲以上曾旅遊過的民眾，調查設定在疫情結束後會出現什麼樣的旅遊模式，結果發現人們對旅遊的態度與方式均有顯著改變。

首先，調查顯示旅遊行程受疫情影響，加上國際情勢未明、旅遊限制等，多達52％國人的旅遊心態更保守、甚至表示擔憂。29％國人認為，政府單位認可旅遊安全性，才能開始安心、放鬆旅行，亦有28％國人表示要等疫苗或相關藥物研發成功，才可能重拾旅行愜意感。

旅遊備品清單也因此出現明顯變化，國人為新旅程打包的3大必備品為口罩（77％）、抗菌濕紙巾（60％）及手部清潔液（53％），成為最夯日用品。旅程注意事項也出現大變化，60％國人表示旅行會特別攜帶防疫清潔品、45％的人表示行程安排會特別避開人潮擁擠處。

其次，在旅遊限令解除後，多達55％國人的旅行動機是希望能多外出活動，52％希望能盡情享受自由、不受拘束的時光。調查發現，近期國人最想前往的國內旅遊景點，依序為台東（38％）、小琉球（27％）及宜蘭礁溪（24％）。

再者，疫情也造就旅遊新浪潮誕生，出現熱愛透過旅行來增進身心靈健康的「啟發型」世代旅人（Generation Enlightened）。調查指出，全球共有86％旅人相信旅遊有助於重整身心靈狀態，在台灣則有高達91％國人認為旅行有助維持身心健康。

調查報告指出，這些「啟發型」世代旅人注重營造旅行中的舒心感，其中66％國人認為，在旅途中能吃上一頓佳餚便能舒暢身心，另有63％國人認為與重要的人度過有質感的相處時間，能為旅行帶來幸福感。

最後，由於外在環境的高不確定性，使人們更珍惜相聚時刻，親屬間情感愈趨緊密。有43％國內旅人希望下一趟旅程能以家庭旅行為主，亦有53％國人表示在回歸正常生活後，願意將預算花在與家人享受旅行。

針對各式住宿選擇中，國人認為能帶來幸福、放鬆感的旅宿型態，以溫泉旅宿（54％）為首選、度假屋（52％）居次、B&B民宿（48％）位居第三，主因旅宿提供一站式設施，讓旅程輕鬆簡單且加倍安心。

Hotels.com亞太區品牌傳訊總監陳芷雅表示，隨著世界過渡到「新常態」，民眾意識到已很久沒有出外旅遊，並非常懷念旅遊樂趣。不論目的地及需求，Hotels.com都會為旅客提供多種不同類型的住宿，持續致力確保旅客可為旅程尋找最佳住宿。

(時報資訊)