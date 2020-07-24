台灣百合產業發展協會於豐原火車站舉辦百合花卉形象展示。（王文吉攝）

台鐵豐原站布置百合花藝，許多過往遊客駐足拍照打卡。（王文吉攝）

台灣百合產業發展協會於豐原火車站舉辦百合花卉形象展示。（王文吉攝）

台鐵豐原站布置百合花藝，許多過往遊客駐足拍照打卡。（王文吉攝）

國產百合種球來自荷蘭、智利、紐西蘭，市面流通約有45品種。（王文吉攝）

重瓣型百合是近年切花界的新秀。（王文吉攝）

台中市百合花產量占全台6成，為推廣百合花之美，台灣百合產業發展協即日起至28日於豐原火車站舉辦百合花卉形象推廣展示，首日提供120束百合花讓民眾打卡兌換，許多旅客駐足拍照，不到1小時即兌換完畢，場面熱鬧。

旅客一早經過豐原車站，看到候車大廳佈置美麗百合花藝驚呼連連，許多民眾紛紛上前拍照打卡，兌換免費百合花，直呼「不用登錄、也不用抽，真好康！」免錢百合超搶手，120束不到1小時宣告兌換完畢。

台灣百合產業發展協會理事長羅弘奇表示，台灣百合切花種球來自荷蘭、智利、紐西蘭，年產量高達5000萬枝，市面流通約有45品種，主要外銷香港、新加坡及馬來西亞等地。百合冬天產自后里、新社、外埔、神岡，產量占全台6成，夏天則來自清境農場及阿里山。

台灣百合產業發展協會於豐原火車站大廳展示百合花，透過交通節點做百合形象推廣，讓民眾一次看到各式暢銷品種同時綻放呈現。百合花卉形象展出至7月28日，歡迎喜愛百合的民眾把握機會，蒞臨豐原火車站欣賞拍照。

(中時 )