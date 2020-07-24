軍方檢視後確認是「M6式戰防雷」的殘體，在依標準程序抗動試驗後，用防爆毯包裹移除，由防爆小組人員戒護帶回處置。（岸巡提供）

岸巡封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處置。（岸巡提供）

戰防雷是專門用以摧毀戰車等履帶或輪型車輛，使其喪失運動能力。（岸巡提供）

軍方檢視後確認是「M6式戰防雷」的殘體，在依標準程序抗動試驗後，用防爆毯包裹移除，由防爆小組人員戒護帶回處置。（岸巡提供）

每年舉辦金廈泳渡的小金門雙口海岸，今（24）日在海灘上發現2枚未爆彈，金防部證實是戰防雷的殘體，已由專責單位移除現場，等待進一步銷毀處理。

金門岸巡第3機動巡邏站巡邏組於今天上午9時30分許，在烈嶼鄉雙口岸際進行巡邏勤務時，途經原陸軍W27據點前方海灘，發現2枚嚴重鏽蝕，疑似地雷的未爆彈，當即封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員處置。

軍方檢視後確認是「M6式戰防雷」的殘體，在依標準程序抗動試驗後，用防爆毯包裹移除，由防爆小組人員戒護帶回處置。

由於該處海岸是每年舉辦兩岸〈金廈泳渡〉的起、終點，如今在金門已完成全島排雷數年後，又在海灘上發現大型地雷，而且一次就是2枚，消息傳出引起民眾關注。

尤其是戰防雷是專門用以摧毀戰車等履帶或輪型車輛，使其喪失運動能力，M6式戰防雷爆炸半徑約80公尺，威力十分驚人!

(中時 )