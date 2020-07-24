新竹一名已婚周姓醫師與護理長發生婚外情，周妻從丈夫手機發現2人曖昧對話，「不准抱她」、「不硬怎麼X」等等，還在醫院附近共築「愛的小屋」，氣的對小三提告求償100萬元。

周男與彭姓妻子2011年結婚，2人育有3名子女，卻在婚後的第7年2017年，周男卻與陳姓護理長發展出婚外情，在陳女生日時還送上卡片親密稱她「兔兔兒」，並署名寫下：「愛你的XX（周男名）」。

周妻還在丈夫的手機發現2人曖昧對話，陳女曾多次撒嬌要求周男「不要理她」、「不要抱她」、「不准愛她」，一度打電話要求陳女離開丈夫，卻遭羞辱「變態」，氣得心碎提告。

陳女在法院審理時辯稱，周妻提供的LINE訊息可能遭竄改，但新竹地院勘驗2人LINE對話後，發現陳女曾與周男討論分手事宜，周男也曾傳送「要親親妳的每個地方」、「愛愛五六次甚麼的」、「偷摸屁屁」等語，因此認定2人有同居事實，判小三應賠35萬元。

(中時新聞網)