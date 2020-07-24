根據央行最新公告的五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸統計，上半年新承做房貸金額為2,843億元，為九年來的同期最高，幾乎追上前波景氣熱絡時的水準，反應今年上半年持續回籠的買氣，最新的平均貸款利率則為1.359%，降息後利率已經連續三個月跌破1.4%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從五大銀行新承做房貸的金額也可看出房市發展的脈絡，前一波景氣高檔時上半年新承做房貸金額衝破3,000億元，但從2015年景氣開始修正買氣急縮後，上半年新承做房貸金額甚至一度跌破2,000億元，經過築底盤整景氣從2018年慢慢復甦，一直到今年上半年五大銀行新承做房貸金額2,843億元，幾乎已經追上前波景氣熱絡時的水準。

值得注意的是，目房貸利率水準已經連續三個月跌破1.4%，「租不如買」的效應浮現，曾敬德表示，等於貸款1,000萬元，每月的房貸利息低於1萬1,667元，但若是租金報酬率2%的房屋，中間利差已經超過0.6%，對一般自住產品來說，已經是「租不如買」。

今年上半年房市雖然期間遇到疫情干擾，雖然中間遇到疫情買氣短暫停滯約2個月，但國內疫情控制穩定，QE與降息的帶動之下，的確吸引觀望的買盤回籠，原本三月就要看到的房市旺季，人氣遞延到5月回籠，讓上半年的五大銀新承做房貸金額衝高。5、6月的市場交易狀況仍偏向熱絡，預估後續的買賣移轉棟數與新承作房貸金額，都有機會再向上攀高。

(工商 )